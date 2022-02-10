МФЖ констатировала беспрецедентное давление на прессу в 2021 году

Международная федерация журналистов (МФЖ) 9 февраля представила доклад, подводящий профессиональные итоги 2021 года. По сравнению с первым пандемийным годом, в прошлом году снизилось число убитых журналистов (47 вместо 65), и в докладе подробно описываются биографии жертв и обстоятельства их гибели. Однако общая тенденция, несмотря на это, прямо противоположная: государство и криминал чинят все больше препятствий представителям медиа по всему миру.

«МФЖ зарегистрировала рекордное число задержаний журналистов: 365 человек оказались за решеткой за их репортажи, что значительно больше, чем годом раньше (235). Эти атаки на свободу прессы оказали сдерживающее воздействие на СМИ», — говорится в документе.

Авторы, проанализировав давление государственных органов на своих коллег, пришли к выводу, что чаще всего их задерживают и преследуют за профессиональное освещение митингов, представляющих проблему для действующей власти, а также в связи с освещением темы коронавируса. Кроме того, все большее влияние на журналистов приобретает программное обеспечение, используемое для слежки за журналистами через смартфоны.

«Конфиденциальность источников и конфиденциальность личных сообщений журналистов больше не могут считаться чем-то само собой разумеющимся», — признают авторы доклада.

Наиболее проблемной точкой планеты с точки зрения безопасности и соблюдения прав журналистов называется Афганистан, в котором в прошлом году после затяжной гражданской войны насильственным образом сменилась власть: к ней пришли исламские фундаменталисты.