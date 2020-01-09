МГУ проведет открытые лекции о советских журналистах на Великой Отечественной войне

С 14 января факультет журналистики МГУ начинает новый сезон открытых лекций в рамках зимней образовательной программы на ВДНХ. В год празднования 75-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов курс посвящен журналистике и СМИ военного периода.

Преподаватели журфака МГУ расскажут, как война изменила облик печати и радиовещания СССР. Слушатели узнают, какое место советская журналистика заняла в антифашистской кампании и какую роль сыграла в победе над врагом.

Первую лекцию – «Советские журналисты на Великой Отечественной войне: о чем писали и как воевали» – проведёт доктор филологических наук, кандидат исторических наук, заведующая кафедрой истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики МГУ О. Д. Минаева. Современники событий Великой Отечественной войны знали о ней гораздо меньше, чем мы можем узнать сейчас. О причинах этого, о том, какие темы были в печати этого периода, какие проблемы освещения войны видели журналисты, мы поговорим на открытой лекции. Рассмотрим, как советские журналисты становились военными корреспондентами, как складывалась их фронтовая биография и какой след война оставила в их жизни.

Программа лекций:

• 14.01.20 — доктор филологических наук, кандидат исторических наук, заведующая кафедрой истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики МГУ Ольга Минаева. Тема лекции: «Советские журналисты на Великой Отечественной войне: о чем писали и как воевали».

• 21.01.20 — доцент, заведующий кафедрой фотожурналистики и технологий СМИ факультета журналистики МГУ, кандидат исторических наук Олег Бакулин. Тема лекции: «Из истории военной фотографии».

• 28.01.20 — доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук Григорий Прутцков. Тема лекции: «Крах немецко-фашистской пропаганды в войне против СССР».

Программа продлится до 28 января. Вход свободный, без предварительной регистрации.

Место проведения: лектории павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.

Начало лекций в 19:00.

Контактная информация: journ-press@yandex.ru

Фото: pobedarf.ru