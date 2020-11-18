МГУ проведет XII международный научный форум «Московские чтения» в онлайн-формате

Ученые со всего мира соберутся для обсуждения актуальных вопросов развития СМИ и массовых коммуникаций.

19-20 ноября факультет журналистики МГУ проведет двенадцатые международные научные чтения «СМИ и массовые коммуникации». Тема конференции – «Девестернизация исследований медиа и культуры: новые дискурсивные практики в цифровом мире». Участники обсудят вызовы и тренды, с которыми медиа и культура стран Востока и Запада сталкиваются в процессе цифровизации: рост цифрового неравенства, появление новых журналистских практик в цифровой среде и новой роли «мягкой силы» у СМИ. Особое внимание в ходе конференции будет уделено вопросам реконцептуализации и интернационализации восточных и западных парадигм медиаисследований.

В рамках конференции пройдут пленарные и секционные заседания, круглые столы, презентации новых книг и исследовательских проектов.

Вопросы для обсуждения:

• Девестернизация исследований медиа и коммуникаций: теоретическое осмысление и конкретные практические кейсы;

• Коммуникация в цифровую эпоху: практики, тенденции, вызовы;

• Цифровая журналистика: новые практики, формы, методы, аудитории;

• Вопросы регулирования медиа и коммуникации в цифровую эпоху;

• СМИ как «мягкая сила»: опыт Востока и Запада;

• Новые цифровые культуры в XXI веке;

• Цифровые аборигены: практики медиапроизводства и медиапотребления;

• Медиаграмотность в цифровую эпоху;

• Новые игроки и акторы в цифровой коммуникации;

• Цифровая включенность / социальная включенность: корреляции и взаимозависимости;

• Этнические СМИ в цифровую эпоху;

• Информационная безопасность в цифровую эпоху;

• Дискурсивные исследования культуры как новая теоретическая парадигма.

Задачей конференции является укрепление и совершенствование научных связей между представителями различных университетов и стран. Ежегодно в Московских чтениях принимают участие медиаисследователи из России, стран СНГ, Европы, Азии, Северной и Южной Америки. В разные годы в конференции участвовали такие известные теоретики массовой коммуникации, как Денис Маккуэйл, Паоло Манчини, Каарле Норденстренг, Пал Тамаш, Памела Шумейкер, Томас Ханич и другие.

Глава организационного и программного комитетов конференции – декан факультета журналистики МГУ, профессор, член-корреспондент РАО Елена Леонидовна Вартанова. Конференция проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Открытие состоится 19 ноября 2020 года в 11:45.

Подробности и регистрация: www.journ.msu.ru/about/calendar/35671/

Программа конференции доступна по ссылке.