МГУ расскажет о медиатрендах социальных сетей 2018 года

В рамках «Медиапонедельника» 9 июля на ВДНХ состоится лекция секретаря Союза журналистов Юлии Загитовой.

Она расскажет о том, кто становится популярным в социальных сетях и мессенджерах, о секретах продвижения в Интернете, системе монетизации контента и использовании и рекламы. Кроме того, гости встречи услышат о последних трендах медиаудитории, сообщили на официальном сайте учебного заведения.

Встреча пройдет в 19:00 в лектории «Рабочий и колхозница» по адресу: проспект Мира, дом 119. Вход свободный, без предварительной регистрации.