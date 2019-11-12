МИА «Россия сегодня» отказалось сотрудничать с СЖ Москвы по военным курсам

МИА «Россия сегодня» отказывается от сотрудничества с Союзом журналистов Москвы по курсам работы журналистов в горячих точках после травм одного из сотрудников агентства, сообщает пресс-служба МИА «Россия сегодня»:

Мы не получили от организаторов внятных объяснений, при каких обстоятельствах наш сотрудник получил сотрясение мозга. Поэтому мы не планируем в будущем продолжать с ними сотрудничество.

Представитель МИА «Россия сегодня» подчеркнул, что агентство не планирует отказываться непосредственно от обучения сотрудников навыкам работы в горячих точках.

В пресс-службе также отметили, что сообщивший о травмах журналист Святослав Павлов продолжает работать в агентстве.

Ранее журналист МИА «Россия сегодня» Святослав Павлов на своей странице Facebook заявил о побоях на курсах для военных журналистов «Бастион», которые организованы в воинской части в Крыму. По его словам, на курсах воссоздавались условия попадания журналистов в плен:

Я получил рассечение, множественные ушибы, колени и локти были убиты в хлам. Как впоследствии выяснилось, еще закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Сразу после сообщений о травмах Павлова агентство сообщило о проведении собственного внутреннего расследования причин случившегося.

«Претензий к военным по курсам «Бастион» под Севастополем для журналистов, которые планируют работать в горячих точках, нет. Согласен, что курс должен быть достаточно жестким и приближенным к ситуациям, с которыми могут столкнуться невооруженные профессионалы, отправляющиеся в зону конфликтов. Основные претензии — к Союзу журналистов Москвы, который является официальным организатором курсов "Бастион"», — цитировало «Россия сегодня» тогда гендиректора МИА Дмитрия Киселева.