Microsoft представила новую персонализированную ленту новостей

Microsoft рассказала о запуске нового сервиса Microsoft Start. Это персонализированная лента новостей, доступная пользователям в разных видах в зависимости от платформы.

Microsoft Start даёт доступ к новостям и прочему медиаконтенту. В списке заявлены 1000 издателей, информацию от которых будет подбирать и сортировать искусственный интеллект, а также реальные сотрудники компании.

Сервис будет показывать в ленте новостей самые актуальные повестки с учетом предпочтений пользователя. Это может быть что угодно, от политики до спорта, от развлечений до хобби.

Microsoft Start появится в Windows 10 и Windows 11 отдельным виджетом. Будет он и на смартфонах (Android и iOS), а также в браузере Edge, как веб-платформа. При этом нынешняя служба новостей MSN продолжит работу, а вот Microsoft News больше не будет — на ней и основана Microsoft Start.