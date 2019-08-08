Microsoft закроет журнал для разработчиков MSDN

Microsoft объявила о закрытии журнала для разработчиков MSDN. Последний номер выйдет выйдет в ноябре 2019 года.

Продукты и сервисы Microsoft расширялись на протяжении многих лет, а вместе с ними эволюционировал и журнал MSDN. Но мы решили, что изданию пора на пенсию. из обращения к читателям MSDN

Microsoft будет предоставлять рекомендации разработчикам через Microsoft Docs, блог Visual Studio и другие каналы. Все выпуски MSDN компания пообещала выложить в открытый доступ.

Журнал MSDN появился после объединения изданий Microsoft Systems Journal и Microsoft Internet Developer в 2000 году. Журнал выходил в печатной и электронной версии.

В 2002 году издательство «Русская редакция» занялось выпуском MSDN на русском языке и издавало журнал до 2016 года.