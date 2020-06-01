Microsoft заменит редакторов сайта MSN искусственным интеллектом

Десятки журналистов были уволены после решения Microsoft заменить их искусственным интеллектом, сообщает The Guardian.

«Около 27 человек, нанятых PA Media, сообщили в четверг, что они потеряют свои рабочие места через месяц после того, как Microsoft решила прекратить нанимать людей для отбора и редактирования новостей на домашних страницах», — пишет издание.

По его данным, сотрудникам было сказано, что решение Microsoft о прекращении их контракта с PA Media было принято в кратчайшие сроки в рамках глобального перехода к автоматизации обновлений для новостей.