Microsoft заменит редакторов сайта MSN искусственным интеллектом

Июн 1, 2020

Десятки журналистов были уволены после решения Microsoft заменить их искусственным интеллектом, сообщает The Guardian.

«Около 27 человек, нанятых PA Media, сообщили в четверг, что они потеряют свои рабочие места через месяц после того, как Microsoft решила прекратить нанимать людей для отбора и редактирования новостей на домашних страницах», — пишет издание.

По его данным, сотрудникам было сказано, что решение Microsoft о прекращении их контракта с PA Media было принято в кратчайшие сроки в рамках глобального перехода к автоматизации обновлений для новостей.

Источник: RNS
 
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