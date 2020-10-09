МИД Армении лишил аккредитации журналиста «Новой газеты» Илью Азара

Министерство иностранных дел Армении аннулировало журналистскую аккредитацию корреспондента «Новой газеты» Ильи Азара, ранее выданную для работы в Нагорном Карабахе.

Об этом Азар написал в фейсбуке:

Официально за то, что я без аккредитации въехал в Карабах, хотя изначально МИД выдал мне, как и остальным журналистам, аккредитацию именно для работы в Карабахе. Якобы уже в процессе (когда я был в Карабахе, куда пограничники НКР пропускают без вопросов) процедура аккредитации была изменена, о чем сообщали по имейлу (!).

Неофициальная (и основная) причина, как мне дали ясно понять: это мой вчерашний репортаж из Шуши и Лачина, который, по словам представителя МИД, вызвал негативный общественный резонанс (что правда).

В сочетании с тем, что я с 2011 года персона нон-грата в Азербайджане (за посещение и работу в Карабахе), мне, похоже, удалось выбить редкое комбо.