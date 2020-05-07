МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала», сообщает телеканал «Беларусь 1».

Причина лишения аккредитации съемочной группы «Первого канала» в материале не указывается, однако «Беларусь 1» связывает ее с сюжетами российского телеканала о ситуации с коронавирусом в республике.

«Беларусь не претендует на истину в последней инстанции в борьбе с вирусом. Свой опыт никому не навязываем. Знаем, что он не сработает там, где убита система здравоохранения. Но как суверенная страна Беларусь имеет право защищать своих граждан не только с помощью медицины, но и информационно. Например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете 7 штук. Это перебор, господа. Поэтому сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу “Первого канала” с предупреждением: готовы и на более жесткие меры», – говорится в материале белорусского телеканала.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике российские СМИ за освещение ситуации с коронавирусом в республике.