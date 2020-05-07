МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

мая 7, 2020

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала», сообщает телеканал «Беларусь 1».

Причина лишения аккредитации съемочной группы «Первого канала» в материале не указывается, однако «Беларусь 1» связывает ее с сюжетами российского телеканала о ситуации с коронавирусом в республике.

«Беларусь не претендует на истину в последней инстанции в борьбе с вирусом. Свой опыт никому не навязываем. Знаем, что он не сработает там, где убита система здравоохранения. Но как суверенная страна Беларусь имеет право защищать своих граждан не только с помощью медицины, но и информационно. Например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете 7 штук. Это перебор, господа. Поэтому сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу “Первого канала” с предупреждением: готовы и на более жесткие меры», – говорится в материале белорусского телеканала.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике российские СМИ за освещение ситуации с коронавирусом в республике.

Источник: RNS
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