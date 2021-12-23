МИД назвал блокировку канала RT DE в Германии цензурой

Блокировка YouTube-канала Russia Today на немецком языке в день его запуска и последующее отключение от телевещания — это проявление цензуры со стороны Германии, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«Это не первый и не единственный случай, когда существуют определенные санкции, гонения на представителей либо российских, либо независимых СМИ, которые <...> осуществляют вещание, продвигая точку зрения, которая значительно отличается от той, которая принята в определенных кругах на Западе», — сказал он в интервью РИА Новости.

Причем дипломат отметил, что налицо двойные стандарты в том, что касается свободы СМИ, которая декларируется Германией. «Тут надо сравнить, насколько некоторые государства, их слова о приверженности свободе СМИ соответствуют реальной свободе, которую они готовы обеспечить в информационном пространстве», — подчеркнул он.

Ранее RT сообщил, что запускает новостной канал на немецком языке. Руководитель немецкого медиарегулятора Ева Флекен заявила, что у RT DE нет лицензии на вещание в Германии, и объявила о начале расследования. Глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид признался, что новый канал RT вызывает раздражение и что «о нем позаботятся».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что ФРГ, не имея никаких юридических оснований, делает все, чтобы вещание RT DE со спутника было невозможным, и это прямое препятствование работе журналистов. Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что Россия вынуждена будет ответить.