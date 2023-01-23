МИД пообещал ответить на блокировку счетов RT во Франции

Блокировка счетов RT France во Франции приведет к ответным мерам со стороны Москвы в отношении французских СМИ в России. Ранее телеканал заявил, что счета RT France заморозили по распоряжению французских властей в связи с девятым пакетом санкций.

«Блокировка счетов RT France приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ в России. Они будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов»,— так звучит официальная позиция министерства.

RT сообщил о блокировке счетов телеканала во Франции 20 января. Со ссылкой на газету Le Monde телеканал рассказал, что это было сделано по требованию главного управления казначейства при минфине страны.

ЕС запретил работу RT France в марте из-за «систематической дезинформации» о специальной военной операции России и Украины. Ограничения ввели в рамках санкций против России. Работу телеканала отдельно запретили во Франции и Канаде. RT France пытался оспорить попадание в санкционный список.