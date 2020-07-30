МИД РФ назвало политической цензурой блокировку аккаунта «Царьграда» в YouTube

Министерство иностранных дел России заявило, что считает блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» на YouTube политической цензурой, заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой опубликовано на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, решение Google — это очередной пример политической цензуры, нарушения свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации. Она считает, что Вашингтон проводит кампанию по зачистке глобального информационного поля от российских источников. Также Захарова заявила, что считает цинизмом блокировку российского православного СМИ в День крещения Руси.

28 июля Google заблокировал аккаунт «Царьграда», привязанный к YouTube-каналу, объяснив это санкциями, введенными в отношении основателя канала Константина Малофеева.