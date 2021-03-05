МИД РФ призвал Берлин не ограничивать работу российских СМИ в ФРГ

Мар 5, 2021

Москва призывает Берлин обеспечить нормальные условия для функционирования российских СМИ в Германии, в противном случае последуют ответные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге в Москве.

Считаем недопустимым подобное откровенно враждебное отношение наших зарубежных партнеров к средствам массовой информации, в частности российским. Они осуществляют свою законную профессиональную деятельность за рубежом. Расцениваем шаги по закрытию счетов российских информационных агентств в качестве элемента политического давления на журналистов и как очевидное нарушение обязательств ФРГ по обеспечению свободы слова и СМИ.

Ранее стало известно, что ряд немецких банков отказались сотрудничать с российскими СМИ — RT и Ruptly.

По словам дипломата, «ссылки на некие «корпоративные правила» серьезно восприниматься не будут, потому что это неправда»:

Со всей серьезностью призываем Берлин обеспечить нормальное функционирование указанных медиакомпаний, отменить любые рестриктивные меры, которые затрудняют работу СМИ, в противном случае будем вынуждены принять жесткие ответные меры в отношении работающих в России немецких СМИ.

Источник: Интерфакс
 
Вернуться назад

Напоминаем: с 4 по 10 марта скидка в 20% на онлайн-курсы

«Как создать диджитал-отдел на основе редакции».

«Новые диджитал-медиа».

Вам будет интересно: