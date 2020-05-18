МИД России обвинил Украину в репрессиях против СМИ

Украинские власти ведут последовательную политику репрессий в отношении СМИ, следует из комментария МИД России в связи с продлением санкций в отношении российских интернет-ресурсов и ряда IT-компаний на Украине:

Блокировка российских интернет-ресурсов – это лишь «малая доля» произвола в отношении СМИ на Украине, где журналистская деятельность давно связана с риском для жизни и свободы. Киевские власти ведут последовательную политику репрессий в отношении СМИ, ужесточая законодательство и госрегулирование медиапространства, а также применяя административные и иные формы давления на журналистов.

Украинское руководство очередной раз продемонстрировало, что не собирается пересматривать дискриминационную и противоправную политику в отношении российских медиа-ресурсов, отметили в МИД:

Расцениваем этот шаг как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения. Подобные действия являются грубым нарушением таких основополагающих принципов международного права, как свобода выражения мнения и равный доступ к информации.

МИД также призвал профильные международные структуры и правозащитные НПО, в том числе представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира отреагировать на это решение украинских властей.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом продлил санкции против российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности в отношении социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», компаний «Яндекс», Mail.ru, и «Лаборатория Касперского».