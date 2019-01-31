МИД Венесуэлы предостерег зарубежных журналистов от работы без аккредитации

МИД Венесуэлы предупредил иностранных журналистов о необходимости получения аккредитации, если они хотят приехать в страну по работе, следует из Twitter главы министерства Хорхе Арреасы:

Некоторые иностранные журналисты въезжают в страну без предварительного разрешения на работу, которое они могут получить в наших консульствах. Некоторые из них попытались пройти в президентский дворец без аккредитации.

Как и в любой стране мира, журналисты не могут самостоятельно выдавать себе аккредитацию. СМИ и международные агентства знают, что для того, чтобы избежать ненужных неудобств, они должны выполнить необходимые процедуры в консульствах, до их поездки в страну.

Глава МИД Чили Роберто Ампаро назвал задержание чилийских журналистов в Венесуэле нарушением прав СМИ и попранием свободы.