В какие соцсети переходят подписчики районок на Кубани?

Из Краснодарского края нам сообщают, что происходит с аудиторией районных газет в социальных сетях после замедлений и блокировок в марте. Пока главные редакторы газет зовут подписчиков в новые или заброшенные аккаунты, горожане ринулись в Telegram, а жители села невозмутимо продолжают сидеть в «Одноклассниках».

С 21 марта 2022 года Meta Platforms* оказалась вне закона, а доступ к ее социальным сетям был заблокирован. Хотя, по факту, ограничения начались ранее — уже с 4-го числа.

Как отреагировала на это интернет-аудитория и как изменилось ее распределение в социальных сетях, попробуем разобраться на примере редакций 42 районных (городских) газет, координацию деятельности которых осуществляет департамент информационной политики Краснодарского края.

По состоянию на 14 марта 2022 года общая аудитория районных изданий Кубани в социальных сетях насчитывала примерно 975 тысяч человек. К этому миллиону они шли почти 7 лет, изучая новые термины, получая новые навыки, открывая новые возможности. На долю Instagram* приходилась большая часть всех подписчиков – 54,7%. На втором месте по численности шли «Одноклассники» (29,1%), на третьем — «ВКонтакте» (11,6%). А самыми скромными были аудитории в Facebook* и Telegram (3,2% и 1,4%).

Скорее всего, эти цифры могут отличаться от показателей в других субъектах РФ в силу социально-экономической специфики, иного распределения населения между городской и сельской местностью, наличия скоростного интернета, качества покрытия сотовой связью и других факторов. Нужно учитывать и местную культуру — «ВКонтакте» всегда был на Кубани не самой популярной сетью.