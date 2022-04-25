В какие соцсети переходят подписчики районок на Кубани?

Разбираемся на примере редакций 42 районных газет
Из Краснодарского края нам сообщают, что происходит с аудиторией районных газет в социальных сетях после замедлений и блокировок в марте. Пока главные редакторы газет зовут подписчиков в новые или заброшенные аккаунты, горожане ринулись в Telegram, а жители села невозмутимо продолжают сидеть в «Одноклассниках».
С 21 марта 2022 года Meta Platforms* оказалась вне закона, а доступ к ее социальным сетям был заблокирован. Хотя, по факту, ограничения начались ранее — уже с 4-го числа.
Как отреагировала на это интернет-аудитория и как изменилось ее распределение в социальных сетях, попробуем разобраться на примере редакций 42 районных (городских) газет, координацию деятельности которых осуществляет департамент информационной политики Краснодарского края.
По состоянию на 14 марта 2022 года общая аудитория районных изданий Кубани в социальных сетях насчитывала примерно 975 тысяч человек. К этому миллиону они шли почти 7 лет, изучая новые термины, получая новые навыки, открывая новые возможности. На долю Instagram* приходилась большая часть всех подписчиков – 54,7%. На втором месте по численности шли «Одноклассники» (29,1%), на третьем — «ВКонтакте» (11,6%). А самыми скромными были аудитории в Facebook* и Telegram (3,2% и 1,4%).
Скорее всего, эти цифры могут отличаться от показателей в других субъектах РФ в силу социально-экономической специфики, иного распределения населения между городской и сельской местностью, наличия скоростного интернета, качества покрытия сотовой связью и других факторов. Нужно учитывать и местную культуру — «ВКонтакте» всегда был на Кубани не самой популярной сетью.
После блокировки доступа к Instagram* количество подписчиков районных газет, объявивших об остановке своей деятельности на площадке, уменьшилось всего на 1,5%. Сколько-либо заметного исхода пользователей с платформы пока не произошло. Кто-то занял выжидательную позицию с надеждой на возможную оттепель, как это получилось с некоторыми торрент-серверами, а большинство все-таки решило воспользоваться услугами VPN-сервисов и продолжить привычную виртуальную жизнь. Конечно, говорить о патриотизме и любви к Родине в соцсетях гораздо легче, чем отказаться от прикольных картинок с котиками, музыкальных видосиков, возможности выставить на всеобщее обозрение тарелку с едой или себя хорошего. Но сейчас не об этом.
Аудитория Facebook* за неделю сократилась вдвое — на 55%. И пока не совсем понятно: то ли это стало результатом каких-то технических манипуляций в отношении российского сегмента подписчиков, то ли сами участники социальной сети оказалась настроенными более категорично.
Отечественные площадки в ответ на происходящее продемонстрировали положительную динамику.
В тройке «ОК», «ВК» и «ТГ» максимально невозмутимо на блокировку конкурентов отреагировали «Одноклассники», где количество подписчиков изменилось плюсом на 0,3%. Иногда кажется, что даже если Земля налетит на небесную ось, то здесь это тоже воспримут без особого волнения. Но на самом деле объяснение ситуации простое: почти все, что можно было выбрать на оранжевом поле, районные СМИ Краснодарского края уже освоили. Набор массы подписчиков тут все сильнее замедляется и по итогам года составил только 8,1%.
Аудитория «ВКонтакте» за неделю уверенно увеличилась на 18,4%, а это почти столько же, как за 12 предшествующих месяцев (22,7%)!
Статус сети с самой быстрорастущей аудиторией сохранил Telegram, где за 7 дней общее количество подписчиков 42 редакций районных (городских) газет возросло в 3,5 раза, а в течение последнего года до блокировки площадок Meta* рост аудитории составил чуть более 115%. Думаю, многие и сами наблюдали, как в марте записи контактов из телефонной книги один за одним начали появляться среди уведомлений о новых подключившихся в «ТГ». Причем в городских поселениях аудитория растет существенно быстрее. Например, канал редакции газеты «Анапское Черноморье» прибавил за неделю почти 3,5 тысячи человек, каналы краснодарских СМИ — в среднем по 2,5 тысячи, «Прибой» из Геленджика — 1900. Ну и всегда активный «Голос Правды» из Красноармейского района тоже не отстает — плюс 1800 новых читателей.
Что же в итоге? На данный момент у районок в социальных сетях осталось чуть меньше половины той аудитории, которая была еще неделю назад. Явление, безусловно, неприятное, но для изданий с почти вековой историей не такое уж критичное, как, например, для блогеров или небольших частных СМИ, — здесь разные весовые категории, опыт и закалка. Гораздо большее беспокойство сейчас вызывает ситуация с почтовыми тиражами, бумагой, типографской краской и печатными пластинами — вот те проблемные вопросы, которые нужно решать в первую очередь.
Очевидно, что на российских интернет-площадках число подписчиков будет увеличиваться достаточно быстрыми темпами. Но аудитория не восстановится сама по себе. Сегодня редакциям нужно активнее разбираться с новыми медиаинструментами, системными алгоритмами, запросами читателей. То, что подавляющему большинству районок Кубани не придется делать этого с нуля, обнадеживает — все яйца в одной корзине они давно не хранят.
* Организация признана экстремистской по решению суда, деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации.
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