Михаил Демин ушел с поста гендиректора «НТВ-плюс»

Михаил Демин покинул пост гендиректора «НТВ-плюс», сообщают «Ведомости». Демин собирается продолжить карьеру за пределами «Газпром-медиа».

Исполняющей обязанности гендиректора назначена Наталья Горбунова, которая до недавнего времени занимала должность заместителя гендиректора.

Демин руководил «НТВ-плюс» в течение трех лет. Недавно он был назначен президентом МКС — крупнейшего индустриального объединения телеканалов и операторов связи. Основная работа МКС связана с разработкой новых законодательных норм в интересах членов союза.

Фото: twitter.com/ntvplus