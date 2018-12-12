Михаил Мамонов стал заместителем главы Минкомсвязи

Бывший управляющий директор по международному продвижению торговли «Российского экспортного центра» (РЭЦ) Михаил Мамонов назначен на должность заместителя министра цифрового развития. Об этом сообщает РБК со ссылкой на распоряжение правительства.

Ранее сообщалось, что в Минкомсвязи вскоре появится куратор электронной коммерции. Он будет отвечать за взаимодействие с компаниями, занятыми в трансграничной торговле и работающими на территории РФ. Тогда источники РБК заявляли, что эту должность может занять Михаил Мамонов. Сейчас направление электронной коммерции курирует Минпромторг.

Указ о преобразовании Министерства связи и массовых коммуникаций в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций был опубликован 15 мая. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, это было сделано «для того, чтобы реализовать ту самую цифровую повестку дня, которой занимается весь мир». Главой министерства был назначен Константин Носков. Михаил Мамонов занял должность его советника.

Фото: Александр Щербак / ТАСС