Михаил Сеславинский покинул должность главы Роспечати

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Михаила Сеславинского от должности главы Роспечати. Он возглавлял Роспечать с момента ее образования в 2004 году.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина:

Освободить Сеславинского Михаила Вадимовича от должности руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в связи с упразднением Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

С 1998 по 1999 год Михаил Сеславинский был главой Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, а чуть позже занял пост статс-секретаря — первого замминистра по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации. В 2004 году он стал главой Роспечати. На этой должности он проработал до ноября 2020 года, когда Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи.