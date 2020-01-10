Михаил Сеславинский рассказал, как изменятся источники доходов газет

Российские медиа в 2020 году будут находиться в состоянии еще более жесткой конкуренции, рождение новых лидеров вряд ли возможно, при этом доходы традиционных газет продолжат смещаться в сторону рекламы на их сайтах. Об этом РИА Новости сообщил глава Роспечати Михаил Сеславинский в преддверии Дня российской печати, который отмечается 13 января.

"В 2020 году отечественные медиа будут находиться в состоянии еще более жесткой конкуренции за внимание читателя и зрителя. В первую очередь, речь идет о конкуренции за свободное время как таковое. Тут прямыми конкурентами телевидения и прессы выступают все отрасли энтертеймента", - рассказал Сеславинский.

Особо глава Роспечати выделил продолжающую активно развиваться сферу телесериалов, как российских, так и западных:

Они создаются на любой вкус и органично существуют на экране смартфона со всеми вытекающими удобствами потребления. Затягивающие продолжительные эмоции, актуальные темы, богатые бюджеты - все это заставляет миллионы людей предпочесть такое времяпрепровождение традиционным видам медиадосуга.

Внутренняя конкуренция среди отечественных СМИ, по мнению Сеславинского, будет продолжаться между традиционными соперниками, вряд ли эту сферу ожидает рождение новых лидеров. Ведущие телевизионные каналы продолжат адаптироваться к новым условиям существования в среде двух бесплатных мультиплексов, считает он:

Информационная повестка дня, стремительно перехватывавшаяся в ушедшем году Telegram-каналами, также будет разделена по восприятию потребителем. Быстротечный мир оперативных сообщений, слухов, эмоций, субъективных оценок, правдивых и придуманных инсайдов, к которому все адаптировались и научились трезво оценивать, вряд ли будет терять свою аудиторию, ибо он тоже стал важной и неотъемлемой характеристикой политизированного пользователя смартфона в нашей стране.

Однако, по его словам, и взрывного роста этого сообщества читателей ждать не приходится. Ведущие информационные агентства сохранят свои позиции надежных источников информации, считает Сеславинский: