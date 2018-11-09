Проект о запрете военным размещать данные о службе в СМИ и соцсетях принят в I чтении

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, запрещающий военнослужащим размещать в СМИ и интернете информацию, которая раскрывает их ведомственную принадлежность и служебную деятельность.

По словам разработчиков законопроекта, анализ деятельности Вооруженных сил России показал, что военные представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, а также террористических и экстремистских организаций.

Запрет будет распространяться не только на военнослужащих российской армии, но и на лиц, проходящих военную службу по призыву, пояснил на заседании Госдумы замминистра обороны Николай Панков.

По словам первого замруководителя комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, новые нормы коснутся не только военнослужащих, осуществляющих службу в Вооруженных силах РФ. «Это касается и других войск — Росгвардии, а также воинских формирований и органов», — пояснил Красов. На членов семьи военнослужащего новые требования пока распространяться не будут.

Завести аккаунт в соцсетях военнослужащие могут только после увольнения со службы, отметили в Госдуме.

За нарушение запрета на размещение подобной информации предусматривается применение дисциплинарных мер, а также увольнение для служащих по контракту.

«Ответственность будет наступать, когда военнослужащий, например, находится на учениях и выкладывает информацию, фотографируется на фоне секретной техники, показывает геолокацию наших подразделений», — пояснил депутат Госдумы Александр Шерин. При этом, по словам Панкова, у командиров будет возможность проконтролировать информационную активность своих подчиненных.