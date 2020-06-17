Миллионер Александр Лебедев планирует открыть издание Independent в России

Бизнесмен Александр Лебедев планирует в конце июня запустить русскоязычную версию британского издания Independent. Об этом он сообщил в интервью РБК.

Роскомнадзор выдал свидетельство о регистрации российскому Independent в ноябре 2019 г. Тестовую версию сайта Independent.ru запустили в феврале 2020 г., но для читателей материалы будут доступны только через две недели. Издание будет выходить в цифровом формате без авторских материалов российской редакции. На сайте будет публиковаться исключительно переводной контент, уточнил главный редактор проекта Артем Артемов.

Британскую газету Independent Александр Лебедев приобрел еще в апреле 2010 г. за символический один фунт. Издание досталось предпринимателю с убытками в 28 млн фунтов, которые он взял на себя. Предыдущий собственник издания выплатил Лебедеву 9,25 млн фунтов, которые были направлены на финансирование российского Independent.