В Камеруне журналистку арестовали за «распространение фейковых новостей»

В Камеруне идет борьба между англоговорящими сепаратистами и франкоговорящей правящей частью населения. Первые хотят отделиться и организовать собственную страну. Журналисты, которые освещают этот конфликт, оказались под угрозой по обвинениям в распространение фейков.

Недавно в Камеруне был убит миссионер из Индианы (США), который за 12 дней до своего убийства приехал с семьей в страну. Журналистка Мими Мефо Такамбу занялась расследованием этого дела и выяснила, что в гражданина США стреляли военные правительства Камеруна.

Как только Такамбу написала об этом у себя в соцсетях, за ней пришли и арестовали. Повод для ареста: публикация фейка о результатах своего расследования.

Всего за 2018 год в Камеруне было арестовано около 7 журналистов. Четверо из них по обвинению в распространении фейков.

По закону страны, запрещено кому бы то ни было публиковать любую новость «без возможности доказательства её правдивости или без других веских оснований верить в то, что новость — правда».