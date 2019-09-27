А Навальный — журналист?

Прошу студентов найти в «Комсомольской правде» журналистские тексты. Читают наряду с новостями прогноз погоды, гороскопы, кроссворды, объявления, комментарии экспертов. И совершают ошибку, так как по массовым информационным каналам идут тексты ученых, которые рассказывают о достижениях науки, посты блогеров, знакомящие нас с мнениями по поводу ситуаций и событий, документы, пресс-релизы, которые сообщают о различных социальных группах, реклама и справки, рекреативные тексты.

Сегодня, при отсутствии границ информации и их размытости, растет число тех, кто создает новости. До появления интернета только профессионально обученные люди производили информацию. Этими людьми были журналисты. Они шли, летели, плыли, не спали ночами «ради нескольких строчек в газете». О себе они могли с гордостью сказать, перефразируя Владимира Маяковского: «Журналистика вся — езда в незнаемое! Поэзия — та же добыча радия». В современных медиа новости создают и представители PR-структур и сообществ, и блогеры, и комментаторы, и другие акторы сетевой деятельности. Информационная среда стала насыщенной и многомерной. И все бы хорошо, если бы не возникла проблема, о которой хочется поразмышлять.

Дело в том, что нынешняя медиапрактика за счет участия в ней новых субъектов существенно изменилась, а общество по-прежнему ждет от всех, кто работает с информацией, такого поведения, которое бы соответствовало принципам журналистики. И к Юрию Дудю, и к Ксении Собчак, и к другим видеоблогерам, которые создают контент в YouTube, зачастую общество предъявляет те же требования, что и к журналистам, работающим в СМИ. Требования эти не обоснованы, потому что у блогеров-ведущих, у блогеров-комментаторов, у блогеров-интервьюеров нет никаких профессиональных обязательств перед аудиторией. Они могут не опираться ни на закон о СМИ, ни на профессионально-этические стандарты. Аудитория в YouTube — это аудитория, которая жаждет шоу и хайпа, а для этого, как известно, все средства хороши.