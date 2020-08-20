Школа фельетона: Дмитрий Минаев

В России за десять лет меняется все, а за двести — ничего. Это тонкое жизненное наблюдение попеременно приписывают то государыне Екатерине, то премьеру Петру Столыпину, то безвестному современному журналисту, который поразился собственной прозорливости и с перепугу заключил свою мысль в кавычки.

В эту пространственно-временную загогулину идеально вписывается русский поэт Дмитрий Дмитриевич Минаев. Творил он полтора века назад, а почитать — так как будто написано вчера вечером, после очередного сеанса федерального телезомбирования:

Понемножку назад да назад На такую придем мы дорожку, Что загонят нас всех, как телят, За Уральский хребет понемножку. Мы воздвигнем себе монумент, Монументов всех выше и краше, И в один колоссальный Ташкент Обратится отечество наше. 1881

Или после просмотра какой-нибудь там «Дежурной части»:

На улице (Четыре мгновения) 1 Утро. Весь город от сна просыпается… Люди рабочие всюду бегут. Гул и движение… Кто-то ругается И… непременно кого-нибудь бьют. 2 Полдень. Столица как будто наряднее, Взад и вперед экипажи снуют… Треск: на передних наехали задние И… непременно кого-нибудь бьют. 3 Вечер. По улицам газ зажигается, Речи свободней слетают, и кнут Как-то живее в руке поднимается И… непременно кого-нибудь бьют. 4 Ночь. Люди спят уже. Время приспело им Кончить поденный свой труд, Если же шаг мы по улице сделаем — Там непременно кого-нибудь бьют. 1865

Или после очередной порции петросянщины/кавеэнщины:

Юмористам Юмористы! смейтесь все вы, Только пусть ваш стих, Как улыбка юной девы, Будет чист и тих. Будьте скромны, как овечка, Смейтесь без тревог, Но от желчного словечка Сохрани вас бог!.. Без насмешки, без иголок, Весело для всех, Смейтесь так, чтоб не был колок Безобидный смех; Чтоб ребенок в колыбели Улыбнуться мог… От иной гражданской цели Сохрани вас бог!.. Смейтесь… ну хоть над природой — Ей ведь нет вреда, Над визитами, над модой Смейтесь, господа; Над ездой в телеге тряской Средь больших дорог… От знакомства с свистопляской Сохрани вас бог!.. Пойте песнь о стройном фронте, О ханже, хлыще, Только личностей не троньте, Смейтесь — вообще… И от кар, от обличений Вдоль и поперек, От новейших всех учений — Сохрани вас бог!.. 1862 или 1863

Симбирская язва

Поэт-сатирик, журналист, переводчик, критик Дмитрий Дмитриевич Минаев (1835-1889) родился в Симбирске в семье офицера и поэта Дмитрия Ивановича Минаева, переводчика «Слова о полку Игореве». Как видим, тогда русские офицеры все больше тяготели к поэзии, а не к храмовой росписи, как нынче.

Но писать стихи Минаев-младший стал не сразу. Сначала он обучался в Дворянском полку (правда, курса не окончил), потом сдал экзамены на первый классный чин и около трех лет служил в Симбирской казенной палате. В 1855 году переехал в Петербург, где устроился чиновником Министерства внутренних дел. В 1857 году вышел в отставку и впредь занимался только литературной работой. В 1859 году выпустил сборник литературных пародий «Перепевы. Стихотворения обличительного поэта». Сотрудничал в «Современнике», «Русском слове», «Искре», несколько месяцев редактировал сатирический журнал «Гудок». Минаева называли «королем рифмы», мастером язвительной эпиграммы, пародии, фельетона в стихах и особенно каламбура:

Рифмовать моя стихия и легко пишу стихи я, Без задержки, без отсрочки я бегу от строчки к строчке. Даже к финским скалам бурым обращаюсь с каламбуром.

После каракозовского выстрела (неудачной попытки покушения на Александра II) в апреле 1866 года Минаев был арестован «за сотрудничество в журналах, известных своим вредным социалистическим направлением», и около четырех месяцев просидел в Петропавловской крепости.

После того как Александр III на пару с обер-прокурором Синода Победоносцевым (тоже видным бесогоном был) начали «подмораживать Россию» и «закручивать гайки», поэту в столице стало тошно, и он вернулся в родной Симбирск.

Когда поэт умер от пневмонии (и причина смерти-то какая актуальная), легких, проститься с ним пришли единицы.

Спустя 10 лет после его смерти симбирский губернатор В.Н. Акинфов, человек достаточно либеральных взглядов, прогрессист, подаривший городу железную дорогу, поднял вопрос о сборе средств на памятник на могиле Минаева. В то время для того, чтобы собрать деньги на памятник, необходимо было иметь разрешение министерства внутренних дел России. Но департамент полиции отозвался о Минаеве неприязненно: никакой он, мол, не поэт, и по своим политическим взглядам недостоин памятника.

Впрочем, потом положительный ответ главы МВД Горемыкина все же был получен. Памятник на могиле Минаева был открыт в 1899 году.

Отчего вдруг снизошел к просьбам земляков Горемыкин? Возможно, и тогда, как сейчас, в российской власти шла борьба бульдогов под ковром. Судя по творчеству Дмитрия Дмитриевича, он эту власть видел насквозь.

М. Т. Лорис-Меликову (Как член российской нации...) Как член российской нации, Привык к субординации… Ввиду ж порядка строгого Мы просим, граф, немногого: Вы дайте конституцию, На первый раз хоть куцую! 1880

Отголоски о цензуре. В кабинете цензора… Здесь над статьями совершают Вдвойне убийственный обряд: Как православных — их крестят И как евреев — обрезают. 1873

У входа в прессу «Кто там?» — «Я истина». — «Назад! В вас наша пресса не нуждается». — «Я честность!» — «Вон!» — «Я разум!» — «Брат, Иди ты прочь: вход запрещается. Ты кто такая?» — «Пропусти Без разговоров. Я — субсидия!..» — «А, вы у нас в большой чести: Вас пропущу во всяком виде я!»

Голос из провинции К чему стремимся мы — никак нельзя постичь. У нас и радости наполовину с горем; Мы если спим — нас не разбудит бич, Уж если пьем — так разливанным морем, Врать захотим — на всю Европу порем дичь, А драть начнем — весь город перепорем.

Родине Как мать свою, которая меня Родила в свет, вспоила и вскормила, Но после не дала такого дня, Чтоб этот день она не отравила — То жалобой, за каждый шаг виня, За каждое движенье негодуя, То холодом мне душу леденя, — Так и тебя, о родина, люблю я!.. Люблю тебя я, как постылый сын: Ты мне чужда, ты мачехой мне стала, Но в сердце у меня есть уголок один, Где та любовь еще не умирала.

Король и шут Король негодует, то взад, то вперед По зале пустынной шагая; Как раненый зверь, он и мечет и рвет, Суровые брови сдвигая. Король негодует: «Что день, то беда! Отвсюду зловещие вести. Везде лихоимство, лесть, подкуп, вражда, Ни в ком нет ни правды, ни чести… Поджоги, убийства, разврат, грабежи, Иуда сидит на Иуде...» Король обратился к шуту: «О, скажи: Куда делись честные люди?» И шут засмеялся: «Ах ты, чудодей! Очистив весь край понемногу, Ты в ссылку отправил всех честных людей И — сам поднимаешь тревогу!» 1882

Сын за отца ответил

С сатириками нередко происходят казусы даже спустя много лет после их ухода из жизни. Как упоминалось выше, отец Минаева, Дмитрий Иванович, тоже был поэтом. Но когда в Ульяновске стали делать галерею великих земляков, портрета Минаева-старшего не нашли. Тогда «веселые и находчивые» создатели галереи взяли портрет Дмитрия Дмитриевича в старости и подписали его Дмитрием Ивановичем, а портрет самого Дмитрия Дмитриевича тоже повесили, только в молодости. Так они и висели рядом.

Небось, старого Владимира Ильича Ульянова побоялись бы выдать за молодого Илью Николаевича.