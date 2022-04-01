Минцифры и Минфин прорабатывают предоставление налоговых льгот для цифровых медиа

Минцифры и Минфин прорабатывают возможность предоставления налоговых льгот для цифровых медиа, а также введение пониженного страхового тарифа, сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе пресс-конференции.

«Роль медиа, особенно цифровых, стала более значима. Правительство должно сделать все, чтобы поддержать развитие цифровых медиа, поэтому Минцифры совместно с Минфином сейчас прорабатывает возможность предоставления льгот для цифровых медиа, прежде всего, связанных с налогом на прибыль и пониженным тарифом страховых взносов. В общем, мы хотим приравнять медиа к IT-компаниям, которые сейчас уже пользуются этими льготами», — сказал он.

Министр отметил, что это в текущий момент может создать дополнительную мотивацию для развития медиа, чтобы в условиях сокращения объемов рекламы они могли выполнять свою функцию.

Президент РФ Владимир Путин 2 марта подписал указ о мерах ускоренного развития IT-отрасли в России. Документ подписан «в целях обеспечения ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». Так, российские IT-компании будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок. Они смогут брать кредиты по сниженной ставке — не более 3%. Их сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получат отсрочку от призыва на время работы.

Налоговые преференции распространят на разработчиков мобильных приложений и организации, которые занимаются реализацией, установкой и тестированием отечественных решений. Также для компаний отрасли упростят процедуры трудоустройства иностранцев и получения ими вида на жительство, следует из опубликованного указа президента.