Минцифры не планируют ограничивать доступ к YouTube

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подтвердило отсутствие планов по блокировке YouTube в РФ.

«Это заявление пока остается самым актуальным, новой информации нет», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в конце сентября глава Минцифры Максут Шадаев подчеркнул, что в России не намерены блокировать видеохостинг. Тогда шадаев заявил, что закрывать YouTube в России не следует до тех пор, пока не появится конкурентная альтернатива или хостинг не перейдет грань по навязыванию враждебной информационной повестки

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что хочет обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube на территории РФ.

До этого стало известно, что Google заблокировал аккаунты Совфеда на YouTube из-за санкций. Были удалены более двадцати тысяч видео.