Минцифры оценило дефицит мелованной бумаги для книг из-за санкций ЕС

Дефицит мелованной бумаги, используемой для печати высококачественных книг, из-за санкций Евросоюза составит 40% от потребляемого в России объема. Такую оценку РБК представили в Минцифры (в министерстве не уточнили, на основании каких данных сделаны эти расчеты). В сложившихся условиях, как констатируют в ведомстве, книжной индустрии придется использовать отечественные сорта офсетной бумаги либо замещать дефицит, переориентировавшись на импорт из других регионов, прежде всего из Китая.

Мелованная и офсетная бумага — два самых популярных материала для печати книг. Мелованная традиционно используется для наиболее дорогих и качественных изданий с иллюстрациями, требующих высокой цветопередачи, а также газетной и журнальной продукции и рекламы. На такую бумагу приходится порядка трети выпускаемых в России книг, оценивает член правления Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) Татьяна Иванова. Импорт таких сортов бумаги в 2020 году, по информации Федеральной таможенной службы (последние доступные данные за полный год), составил 636 тыс. т на общую сумму $601 млн. Это, по словам Ивановой, 80–85% от объема рынка. В свою очередь, из этих поставок почти 71% обеспечили европейские страны. Расчеты за 2021 год ГИПП еще не делал, но, как отмечают в объединении, соотношение осталось примерно таким же.

Основным поставщиком мелованной бумаги в Россию из стран ЕС традиционно является Финляндия, на которую приходится почти 42% всего импорта. За ней следуют Германия (10%) и Швеция (8%). Доля Китая, на который сейчас предлагает переориентироваться Минцифры, по итогам 2020 года равнялась около 16%.

Российских производителей мелованной бумаги на рынке всего два — «Кама» и «Илим». Эти предприятия, по словам Ивановой, суммарно занимают всего 15–20% сегмента рынка мелованной бумаги, необходимой в том числе для книгопечати. «Илим», по собственным оценкам, поставляет на отечественный рынок порядка 60 тыс. т чистоцеллюлозной мелованной бумаги «Омела».