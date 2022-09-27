Минцифры опубликовало перечень IT-специальностей, не подлежащих частичной мобилизации

Минцифры России опубликовало рекомендованный перечень специальностей в сфере IT и связи, на которые распространяется освобождение от частичной мобилизации. В списке указано, какой диплом может быть у сотрудника аккредитованной IT-организации, чтобы получить «бронь». Среди 195 направлений подготовки – не только информатика, математика и ядерная физика, но и психология, социология, музыкальная звукорежиссура.

Например, под пунктом 64 вписан раздел «Реклама и связи с общественностью». Также в документе помимо IT-сферы указаны специальности «Журналистика», «Дизайн», «Торговое дело», «Звукорежиссура», «Социология», «Психология» и «Лингвистика».

Важно подчеркнуть, что, как пишет Минцифры, «наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва». Сотрудник должен выполнять «критически важные функции».

Получить отсрочку можно после заполнения специальной анкеты. Форма доступна с 27 сентября на портале Госуслуг. Работник должен будет указать свою специальность из списка или вписать ее самостоятельно. Во втором случае Минцифры не гарантирует отсрочку от армии.