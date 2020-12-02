Минцифры планирует продлить меры господдержки СМИ на 2021 год

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации планирует продлить меры государственной поддержки СМИ на 2021 год. Об этом сообщила директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Екатерина Ларина на X Международной конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции» 30 ноября.

Представитель Минцифры отметила, что работа над этим идет в контакте с Минэкономразвития. «Ситуация аналогичная и по другим отраслям, у многих она значительно тяжелее. Поэтому очень важно, чтобы быстрее вышла корректировка в закон, позволяющая правительству также принимать своими актами решения в том числе по временному сокращению перечня лицензионных требований или приостановке отдельных лицензионных требований», — добавила она.

Кроме того, по словам Лариной, ведомство будет учитывать положение компаний, которые не смогли получить поддержку только из-за несоответствия кодов ОКВЭД их фактической деятельности. «При продлении мы будем аргументировать и пытаться настаивать на том, что те компании, которые поменяли коды летом этого года — это не значит, что они просто пытались необъективно войти в число пострадавших, а привели в соответствие со своей фактической деятельностью данные, которые были в федеральной налоговой службе, и поскольку это соответствует фактической деятельности, то, безусловно, необходимо распространить на них эти меры поддержки», — сообщила директор департамента.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших от пандемии отраслей экономики. Воспользоваться мерами поддержки могут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень была внесена деятельность, связанная с печатанием газет.