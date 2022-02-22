Минцифры поддержало идею оборотных штрафов за утечку персональных данных

Министерство цифрового развития и связи России поддержало идею введения оборотных штрафов для операторов персональных данных (ПД) за их утечки. Об этом «Ведомостям» и «Известиям» сообщили в министерстве.

«Существующие штрафные санкции не побуждают операторов к безусловному выполнению требований законодательства в области ПД, в связи с чем введение оборотных штрафов, на наш взгляд, будет способствовать снижению количества инцидентов, связанных с утечками ПД», — сказал представитель Минцифры.

В то же время директор Института исследований интернета Карен Казарян, принимавший участие в обсуждении идеи на круглом столе в Совете Федерации 17 февраля, сообщил «Ведомостям» о разработке поправок в законодательство, вводящих оборотные штрафы для операторов ПД за их утечки. Эту информацию изданию подтвердила присутствовавшая на круглом столе директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович. «Введение оборотных штрафов за утечки обсуждалось, с предложением выступил один из представителей экспертного сообщества», — сказала она.

Как уточнила Орехович, сейчас максимальный штраф для компании за утечку персональных данных граждан составляет 500 тыс. руб. По ее мнению, такая сумма не способна принудить крупные компании выполнять требования закона. «Конечно, введение оборотных штрафов может существенно снизить число утечек. Но очень важно — и на это обратили внимание на заседании представители Роскомнадзора и Совета Федерации — нужно учитывать и степень вины привлекаемого к ответственности юрлица», — продолжила она, разъяснив, что одно дело, когда компания не выполнила необходимые процедуры по защите персональных данных сотрудников и клиентов, и другое — когда имел место умысел одного из сотрудников.