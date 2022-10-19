Минцифры поддержит военных корреспондентов

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выразили готовность оказывать юридическую и информационную поддержку военным корреспондентам, которые освещают события специальной военной операции на Украине.

Ведомство пригласило обращаться, в случае если нужно организовать сбор средств пострадавшим, привлечь волонтеров или помочь военным, а также попросило заявлять о попытках давления и препятствия журналистской деятельности.

«Минцифры категорически против любых попыток повлиять на вашу деятельность. Мы высоко ценим вашу работу и поддерживаем стремление говорить открыто», — объяснило ведомство в Telegram.