Минцифры подготовило законопроект, ограничивающий рекламные звонки

Минцифры подготовило законопроект о спам-звонках, который предполагает введение для компаний лимита на рекламные звонки абонентам.

«Предполагается, что если будут звонки сверх этой нормы, наступит ответственность. Надеемся, что законопроект будет внесен в рамках этой сессии», — отметил глава ведомства Максут Шадаев.

Ранее фракция ЛДПР в Госдуме направила на отзыв в правительство законопроект об увеличении штрафов за спам-звонки до 80 тыс. руб. для исполнителей, до 300 тыс. руб. — для должностных лиц и до 1 млн руб. — для юридических лиц.