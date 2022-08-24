Минцифры предложило обязать госорганы вести аккаунты в социальных сетях

Минцифры подготовило проект распоряжения правительства РФ, который подразумевает создание официальных страниц судами и органами государственной власти в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Документ разработан в связи с изменениями, внесенными в федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». «Социальные сети, указанные в проекте распоряжения, соответствуют требованиям, предусмотренным статьей 106 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», – уточнили в пресс-службе.

Напомним, что в конце июня Госдума приняла закон, обязующий органы власти создавать и вести официальные страницы в соцсетях.