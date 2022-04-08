Минцифры предложило российские аналоги зарубежным соцсетям и сервисам

Минцифры России составило список социальных сетей, мессенджеров, сервисов и программ, которыми россияне смогут пользоваться вместо зарубежных аналогов.

«В феврале и марте ряд иностранных ИТ-компаний заявили о своем решении уйти с российского рынка, после чего их сервисы стали недоступны для россиян. Некоторые ресурсы были заблокированы Роскомнадзором как экстремистские <...>. Большинство ресурсов были в приоритете у россиян еще до ограничений. Блокировка иностранных платформ будет способствовать увеличению аудитории и расширению функционала», — говорится в сообщении.

Список разделен на 15 категорий.

• Мессенджеры и соцсети Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger (всеми владеет компания Meta, признанная в России экстремистской; Facebook, Messenger и Instagram заблокированы Роскомнадзором в стране), Twitter (заблокирован Роскомнадзором), TikTok, Snapchat, Slack ведомство рекомендует заменить на «ВКонтакте» (VK), «Одноклассники», Yappy, Telegram, «ТамТам», ЯRUS, TenChat, «Мой Мир», ICQ, Frisbee.

• Вместо программ для видеоконференций Zoom, Zello, Webex, Discord, Microsoft Teams, Skype предлагается использовать EYEVOX, «Сферум», «Видеозвонки Mail.ru», «Видеозвонки VK Яндекс.Телемост», «Вебинар.ру», TrueConf, Jazz, IVA AVES, IVA AVES S, IVA LARGO, «Вега-Ирида», Vinteo.

• Взамен антивирусов Norton, Avast, McAfee рекомендуется поставить Kaspersky, Dr. Web.

• В качестве замены для редакторов «Google Документы», «Google Таблицы», «Google Презентации», Word, Excel, PowerPoint, Apple Keynote Минцифры предлагает «Мой офис», «P7-Офис», «Яндекс 360».

• Вместо почтовых сервисов Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo! Mail, ProtonMail рекомендуется пользоваться «Почта Mail.ru», «Мой Офис Почта», «Яндекс.Почта», Tegu, а переводчики Google translate, Bing заменить на «Яндекс.Переводчик», PROMT.

• Взамен браузеров Google Chrome, Firefox, Opera, Samsung Internet, Safari ведомство предлагает установить «Яндекс.Браузер», Atom.

• Вместо сервисов для аналитики Google Analytics, Clicky.com, Matomo, Chartbeat.com рекомендуется использовать «Яндекс.Метрика», Roistat, CoMagic, «Спутник/Аналитика».

• Образовательные Storytel, Pearson и Coursera советуют заменить на ресурсы Skillfactory, Оpenedu, GeekBrains, Stepik, Udemy, «СберУниверситет», «Нетология», SF Education, Wayup, CoreApp, «Инжинириум», «Кодемика», «Сетевая Академия», «Учебный центр ИнфоТеКС», «Школа анализа данных» («Яндекс.Практикум»), «Академия информационных систем» (АИС), «Мобильное электронное образование» (МЭО), «1С-Образование», «Учебный центр СКБ Контур».

• В качестве замены для карт Google Maps, Apple Maps, HERE предлагаются «Яндекс.Карты», 2ГИС, «Карты Mail.ru», «ГИП Горизонт».

• Вместо сервиса по поиску работы и сотрудников Hays рекомендуется пользоваться «Профи», Head Hunter, «Работа в России», «Работа.ру», YouDo.

• Маркетплейсы Ebay, Amazon рекомендуется заменить на Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет», «СберМаркет».

• Аналогами сервисов бронирования жилья Airnb, Hotels.com, Booking.com, «Островок», Tutu.ru, «Яндекс.Путешествия», TVIL.ru, «Командировка.ру», Ozon Travel.

• Вместо сервисов для вызова такси Uber, Gett.com Минцифры предлагает «Яндекс.Такси», «Автолига», «Везет», «Максим».

Заменой сервисов по заказу авиабилетов Momondo, Skyscanner министерство нЦИАНазывает Aviasales, OneTwoTrip, Tutu.ru, «Яндекс.Путешествия», Ozon Travel.

Многие из перечисленных зарубежных сервисов частично или полностью перестали работать в России.