Минцифры предложило штрафовать за утечки данных на 3% годового дохода

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект, который устанавливает штрафы для компаний за утечку персональных данных на сумму до 3% годового дохода. Сейчас максимальный штраф составляет 500 тыс. руб.

Как рассказал Шадаев, смягчающими обстоятельствами при назначении штрафа будут считаться: инвестиции в средства защиты данных, сертифицирование инфраструктуры, а также компенсация ущерба пользователям, данные которых попали в сеть. Если компания в досудебном порядке компенсирует ущерб двум третям клиентов, это будет считаться смягчающим обстоятельством.

По данным, Group-IB, в 2022 году в России рекордно выросло число утечек персональных данных. В сеть попали данные клиентов «Яндекс.Еды», Delivery Club, Wildberries, СДЭК. В связи с этим в апреле Минцифры предложило увеличить размер штрафов за утечку персональных данных. В июле ведомство сообщило о начале подготовки соответствующего законопроекта.