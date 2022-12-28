Минцифры предложило ввести штрафы за утечки данных до 500 млн рублей

Минцифры предложило ввести оборотный штраф для компаний за утечки персональных данных в диапазоне от 5 млн до 500 млн руб., такое предложение содержится в разработанных министерством законопроекте.

Эксперты считают, что штрафы подтолкнут компании усилить меры безопасности, но участники рынка предупреждают, что инициатива может привести к «дроблению» российского бизнеса, например, на региональные подразделения с целью уменьшить облагаемые штрафом доходы.

Максимальная сумма штрафа — 500 млн рублей — ждет компанию, которая повторно допустила утечку данных после вступления закона в силу и нарушила несколько требований регулятора, например — попыталась скрыть произошедшее.

В министерстве рассчитывают, что положения закона вступят в силу в сентября следующего года.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что необходимо ужесточить ответственность за хищение личных данных россиян.