Минцифры распределило господдержку для электронных СМИ в 2022 году

Конкурсная комиссия Минцифры России завершила работу по распределению государственной поддержки в области электронных СМИ в 2022 году.

В этом году Минцифры предусмотрено 647,3 млн руб. на поддержку социально значимых телевизионных, радио и интернет-проектов.

В министерство поступило более 400 заявок. По решению Конкурсной комиссии господдержку получат 115 организаций на реализацию 225 социально значимых проектов по приоритетным направлениям государственной политики.

В том числе будут профинансированы 128 проектов из 30 регионов России. На их поддержку выделено 166,2 млн руб.

Соглашения будут заключаться в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».