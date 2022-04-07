Минцифры рассмотрит меры поддержки российских медиа

Минцифры РФ будет обсуждать отдельные меры поддержки российских медиа в связи с уходом рекламодателей, заявил на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике глава ведомства Максут Шадаев.

«Понятно, что медиа, особенно телеканалы, сейчас будут в очень тяжелой ситуации, потому что мы видим, что 50% рекламы снято, крупные зарубежные рекламодатели ушли. В этом смысле у них будет непростая ситуация, и мы будем по ним сейчас отдельные меры поддержки обсуждать», – сказал Шадаев.