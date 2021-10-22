Минцифры разрешит госСМИ не отчитываться об иностранном финансировании

Министерство цифрового развития РФ подготовило законопроект, расширяющий список СМИ, которым не нужно отчитываться Роскомнадзору о получении денежных средств из иностранных источников: от международных организаций или НКО-иноагентов. Этот законопроект позволит госСМИ избежать включения в реестр иноагентов.

Речь идёт об изданиях, которые учреждены федеральными органами власти или получают субсидии из бюджета.

Сейчас о получении денег от других стран могут не отчитываться только представительства зарубежных СМИ, работающие с разрешения МИД, и издания, созданные в рамках международных договоров.

На сегодняшний день в списке Роскомнадзора 51 учредитель, получающий иностранное финансирование. Среди них – редакции телеканала RT и информагентства ТАСС.

Ранее в СПЧ предложили уведомлять «потенциальных» иноагентов за три месяца о риске включения в реестр и давать время на устранение нарушений. Отдельное положение касается физлиц: им могут разрешить не маркировать посты с личной информацией о себе.