Минцифры России предоставит субсидии печатным СМИ

Минцифры России сообщает о заключении соглашений с получателями субсидий в области печатных СМИ.

В текущем году более 500 организаций в сфере печатных медиа получат субсидии Минцифры России на реализацию социально значимых проектов в газетах и журналах, а также на выпуск изданий для людей с ограниченными возможностями.

В числе первых получателей — организации, выпускающие издания для инвалидов по зрению, детские и литературно-художественные журналы, региональные газеты.

Заключение соглашений проводится в соответствии с правилами предоставления субсидий (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 158), а также в соответствии с протоколами заседаний конкурсной комиссии и списками организаций-получателей субсидий, утвержденными министерством.

Сотрудник Минцифры России отправит получателю соглашение в системе «Электронный бюджет» и по электронной почте уведомит о необходимости подписания соглашения. Организация-получатель в течение 10 дней должна подписать соглашение с помощью электронной цифровой подписи.

Процесс заключения соглашений с получателями субсидий будет завершен до 1 октября текущего года.

Телефоны для справок:

+7 (495) 629-24-67 — Матьянова Марина Григорьевна, m.matiyanova@digital.gov.ru;

+7 (495) 694-24-06 — Гончарова Галина Сергеевна, g.goncharova@digital.gov.ru.