Минцифры создаст Ассоциацию книжных фестивалей России

В среду, 23 ноября, в Доме Ростовых (Москва) прошло собрание Творческого и Наблюдательного советов Ассоциации союзов писателей и издателей (АСПИ). Были вручены награды «За заслуги в культуре и искусстве». Среди награждненых писателей отметились Олег Чухонцев, Анатолий Ким, Евгений Рейн.

Эксперты обсудили ключевые вопросы отрасли. Речь шла об отмене НДС на книги, о помощи библиотекам, о мерах по поддержке книжных магазинов детской и образовательной литературы. Особое внимание глава Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев обратил внимание на планы АСПИ на 2023 год. В частности, речь шла об организации в России Ассоциации книжных фестивалей России. Предполагается, что институт будет курировать ежегодные литературные фестивали в регионах страны.