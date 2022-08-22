Минцифры создаст фонд для компенсаций жертвам утечек данных

Минцифры вместе с крупными IT-компаниями обсуждает возможность создания фонда материальной компенсации для жертв утечек баз данных. Фонд будет финансироваться из средств, полученных от штрафов за утечки данных.

В Минцифры сообщили, что работают над созданием механизма компенсаций. «Нужно определить, как будет высчитываться объем, при каких условиях можно будет претендовать на выплаты, другие детали»,— добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Минцифры работает над законопроектом, который позволит ввести административную ответственность за утечку данных. В КоАП могут ввести поправки, которые позволят компании штрафовать на 1% от годового оборота за утечку данных. При сокрытии проблемы размер штрафа может вырасти до 3%. Законопроект стали разрабатывать после того, как весной крупные утечки данных произошли в «Ростелекоме», СДЭКе, «Яндекс.Еде», Delivery Club и других крупных компаниях.