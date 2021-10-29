Минцифры упростило порядок регистрации радиоэлектронных средств

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предупреждает об изменении правил регистрации радиоэлектронных средств связи. С 1 марта 2022 года при продлении разрешения на использование частот запись в реестре о зарегистрированном радиоэлектронном средстве (РЭС) будет продлеваться автоматически.

«Новый механизм минимизирует бюрократические процедуры и позволяет бизнесу сконцентрироваться на качестве реализуемых проектов», — сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Условия регистрации определены в постановлении № 1800 «О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств», которое было принято правительством России 20 октября этого года.

«Теперь пользователю достаточно будет сделать в заявлении на продление срока действия разрешения соответствующую пометку, и свидетельство о регистрации РЭС будет продлено автоматически на тот же срок», — уточнил директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры России Дмитрий Тур.