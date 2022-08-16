Минцифры утвердило перечень обязательных программ в едином российском магазине приложений

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утвердило обязательный перечень программ, которые должны быть размещены в едином российском магазине приложений. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый перечень программ для электронных вычислительных машин, размещаемых в программе для электронных вычислительных машин, которая предназначена для поиска, просмотра и приобретения программ для электронных вычислительных машин, применяемых потребителями с использованием технически сложных товаров, в обязательном порядке», — говорится в сообщении.

Согласно документу, в список вошли приложения «Госуслуги», «Госуслуги Культура», «Госуслуги Авто», а также «Госуслуги. Решаем вместе». Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Ранее Минцифры предложило включить российский магазин приложений RuStore, функционирование которого обеспечивает компания VK, в список программ, обязательных для предустановки на устройства, выпущенные в РФ и других странах ЕАЭС. Соответствующий проект постановления правительства РФ был подготовлен ведомством 21 июля 2022 года. В нем отмечается, что RuStore будет предустанавливаться на смартфоны и планшеты вместо программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам Applist. Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 октября 2022 года.