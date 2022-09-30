Минцифры увеличило количество приложений для обязательной установки в RuStore

Минцифры РФ расширило список мобильных приложений, которые должны быть размещены в российском магазине приложений Rustore. Соответствующий список утвержден приказом Минцифры. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь в список входят Госуслуги и их сервисы «Культура», «Решаем вместе» и «Авто». Также включены приложения «АУСН ФНС России», «Реестр ЗАГС», «Налоги ФЛ», «Работа в России». Должны быть установлены региональные приложения «Парковки Санкт-Петербурга», «Наш Санкт-Петербург», «Госуслуги Московской области», «Метро Москвы», «Дневник МЭШ», «Активный гражданин» и другие.

Разработчики могут размещать в RuStore и другие программы и приложения без ограничений. Кроме того, пользователи не обязаны скачивать эти приложения, а могут делать это по желанию.

Бета-версия отечественного магазина приложений Rustore, разработанного VK совместно с Минцифры, стала доступна для пользователей мобильных устройств на Android 25 мая 2022 года. Ранее VK сообщала о 925 тыс. установок магазина на пользовательские гаджеты.