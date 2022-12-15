Минцифры выступило против запрета на удаленку для IT-специалистов за границей

Министерство цифрового развития не поддерживает введение законодательного запрета на удаленку для находящихся за границей сотрудников ИТ-компаний, сообщила пресс-служба ведомства.

«Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности», — заявили в Минцифры.

Однако в министерстве считают невозможным такой формат для разработчиков, занятых в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем. Минцифры предложило включить такие требования в госконтракты.

В начале декабря Клишас говорил, что в России могут разработать изменения в законодательство, чтобы нахождение за границей стало «менее комфортным» для тех, кто покинул страну с начала частичной мобилизации. По его мнению, ограничения на работу из-за границы надо ввести для сотрудников «чувствительных сфер экономики». В качестве примера сенатор привел государственный сектор и транспортную безопасность.