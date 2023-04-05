Минцифры заключило новый контракт на мониторинг СМИ

Минцифры России заключило контракт, предусматривающий оказание услуг по мониторингу средств массовой информации и интернет-ресурсов – похожий был заключен в конце декабря прошлого года. Документация нового контракта, цена которого составляет почти 200 млн рублей, размещена на портале госзакупок.

Контракт заключен 31 марта, начало его исполнения – 1 июля 2023 года, а завершение – 31 декабря. Основной целью ставится обеспечение управления пресс-службы и информации президента России и департамента пресс-службы и референтуры правительства РФ бесперебойной поставкой контента из СМИ и ресурсов в интернете.

Также это касается обеспечения статистической информацией (оперативной и достоверной) о возникновении и динамике развития информационных поводов, наиболее обсуждаемых в СМИ и пользователями соцсетей, на форумах, в блогах и других ресурсах.

Общий охват СМИ в рамках в рамках мониторинга составит 11 550 источников, в том числе ровно 2 тыс. – региональных СМИ, 6 ТВ-каналов, 300 источников зарубежной прессы, 50 радиостанций и 9 тыс. 194 источника интернет-СМИ. Доступ к системе должен быть у 30 пользователей управления пресс-службы и информации главы государства и у 30 пользователей департамента пресс-службы и референтуры кабмина.