Минцифры запустило маркетплейс российского ПО

Минцифры РФ официально запустило маркетплейс российского программного обеспечения — Russoft.ru — который ранее функционировал в тестовом режиме, на нем представлено уже более тысячи решений, сообщает министерство.

Маркетплейс был запущен в начале сентября в тестовом режиме. Отмечалось, что он был создан на основе реестра российского ПО и будет развиваться на основе отзывов и комментариев пользователей.

«Сейчас на маркетплейсе представлено более 1000 продуктов от почти 600 российских компаний, и их число будет постоянно расти. Новая площадка должна стать реальным инструментом продвижения программного обеспечения на российском, а в перспективе — и на зарубежном рынке. Функционал дополнится рейтингами и отзывами, успешными кейсами внедрения, данными о совместимости софта с российским оборудованием», — рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Напомним, что согласно указу президента от 30 марта 2022 г., закупка иностранного ПО объектами критической информационной инфраструктуры с 31 марта без согласования с регулятором запрещена.

К 2025 г. зарубежные решения и аппаратно-программные комплексы должны быть выведены из эксплуатации и заменены на российские. Кроме того, в конце сентября премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры разработать законопроект преимущественного использования российского софта, программно-аппаратных комплексов, телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной продукции. Предполагается, что он будет внесен до 1 ноября 2022 г.